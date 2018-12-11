Ученые рассказали, как избавиться от толстого живота

Лондон, 11 декабря. Ученые нашли способ, который помогает избавиться от висцерального жира, окружающего внутренние органы, на животе. Его долю снижает растворимая клетчатка.

Ученые подсчитали, что ежедневное употребление 10 граммов продуктов, содержащих в своем составе клетчатку, — орехи, семена, бобы, горох и овсяные отруби — снижает уровень висцерального жира на 3,7% за пять лет. Употребление цельнозерновых продуктов приводит к быстрому насыщению организма, и человек уже не чувствует себя голодным и может контролировать свой аппетит.

Кроме того, уровень висцерального жира снижается из-за употребления мононенасыщенных жиров: они содержатся в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов. При этом, если человек намерен избавиться от толстого живота, специалисты рекомендуют избегать потребления сливочного масла, сала и мяса, в которых содержатся насыщенные жиры. Как пишет Express, ученые также установили, что на снижение уровня висцерального жира в организме оказывает большое влияние низкокалорийная диета.