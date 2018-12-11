Песков не знает об иске Золотова к блогеру Навальному

Москва, 11 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал иск о защите чести, поданный директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктором Золотовым, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Ранее стало известно, что Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него миллион рублей.

Журналисты спросили Пескова, как он прокомментирует данную информацию.