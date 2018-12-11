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Песков не знает об иске Золотова к блогеру Навальному

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Песков не знает об иске Золотова к блогеру Навальному

Москва, 11 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал иск о защите чести, поданный директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктором Золотовым, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Ранее стало известно, что Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него миллион рублей.

Журналисты спросили Пескова, как он прокомментирует данную информацию.

«Никак не прокомментирую. Даже не знаю, что он (иск — Прим. ФАН) есть. Надо обращаться в Росгвардию», — сказал Дмитрий Песков.

Автор: Николай Хренков
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