Глава Кузбасса вылетел с продуктами к отшельнице Агафье Лыковой

Кемерово, 11 декабря. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев во вторник на вертолете доставит в Хакасию отшельнице Агафье Лыковой продукты и корм для коз и кур. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В понедельник Агафья Лыкова, живущая в полной изоляции в тайге уже несколько лет, по спутниковому телефону попросила о помощи члена Русского географического общества, красноярского кинодокументалиста Андрея Гришакова. Женщина сообщила, что у нее заканчиваются припасы.

Как уточнили в администрации Кемеровской области, Цивилев вылетел к отшельнице во вторник в 12.00 дня по местному времени (08.00 по Москве). Агафье Лыковой он передаст 300 килограммов сена, 350 килограммов комбикорма для коз, 140 килограммов комбикорма для куриц, 100 килограммов муки, а также перловую и ячневую крупу рис, гречку, пшено, горох, капусту, лук, гранаты и виноград.

Кроме того, женщина получит 20 батареек, трехлитровый чайник и ковшик. С Цивилевым отшельницу посетит глава Таштагольского района Владимир Макута.

Агафья Лыкова является последней представительницей семьи староверов, которых геологи обнаружили в 1978 году в Западных Саянах. Семья проживала в добровольной изоляции с 1937 года.