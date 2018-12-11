В организации «Контролируем ЖКХ» назвали плюсы и минусы внедрения «умных счетчиков» в России

Российское правительство активно разрабатывает вопрос внедрения «умных счетчиков» на газ на всей территории страны.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в начале декабря после обсуждения развития интеллектуальных систем учета (ИСУ) электрической энергии поручил Федеральной антимонопольной службе, министерству финансов и Минэнерго изучить специфику реализации подобного проекта.

Как отметила газета «Коммерсантъ», по предварительным подсчетам, приобрести модернизированное техническое устройство для коммунальных услуг жители многоквартирных домов смогут весной 2019 года, а другие потребители — летом 2020 года.

На данный момент не до конца ясно, кто будет оплачивать установку счетчиков — граждане, власти или специальные службы. Известна только величина предварительных расходов на нововведение в области ЖКХ. Предполагается, что для реализации коммунального проекта понадобится порядка 130 миллиардов рублей.

Как подчеркнули источники издания, проработка вопроса по установке счетчиков находится лишь на первоначальном этапе.

С тем, что вопрос нужно тщательно проработать, согласилась председатель региональной общественной организации «Контролируем ЖКХ» Анна Мороз в интервью Федеральному агентству новостей. Она отметила, что на данный момент большие сомнения в установке «умных счетчиков» вызывают сроки внедрения и выбор ответственного лица за их установку.

«В связи с тем, что такие сроки установлены, счетчики активно хотят внедрить, это довольно амбициозный проект. Вопрос в том, откуда людям взять средства на эти специальные счетчики? Даже если обоснуют и распишут, насколько необходима их установка, сколько средств они позволят экономить, вопрос финансов очень серьезен. Кроме того, необходимо понять, каким образом будет происходить внедрение новых устройств», — объяснила эксперт.

Собеседница ФАН подчеркнула, что для ряда регионов возвращение счетчиков означает активизацию мошенников, выдающих себя за сотрудников газораспределительных организаций.

«Как мы знаем, в прошлом году работала целая мошенническая структура в Санкт-Петербурге, которая якобы устанавливала счетчики, а потом выяснилось, что «Петербурггаз» не имеет никакого отношения к этому. Многих людей просто обманули. А сейчас им придется снова пускать в свои дома газовщиков, — заявила Мороз. — Во время кризиса любое нововведение, которое требует любых финансовых затрат со стороны жителей, воспринимается в штыки, так как некоторые граждане испытывают сложности со средствами, и у них растет долг за коммунальные услуги».

Тем не менее проект не безнадежен, если разрешить самые острые вопросы. По мнению эксперта, ситуацию с «умными счетчиками» необходимо тщательно изучать и корректировать.