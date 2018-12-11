Эксперт объяснил, зачем США заявляют о признании вины Бутиной
Москва, 11 декабря. Заявление о том, что задержанная в США россиянка Мария Бутина якобы признала себя виновной и согласилась сотрудничать со следствием, могло быть сделано с целью психологического давления на родственников, на российских дипломатов, считает политолог Юрий Почта.
«Мол, перестаньте предпринимать усилия, Бутина уже сдалась и идет на сделку со следствием, шум поднимать не надо», — пояснил он.
При этом специалист указал на то, что содержание россиянки в одиночной камере, а также невозможность взаимодействия с ней российской стороны, может говорить о том, что ее пытаются «обработать».
«На сегодняшний день сложно делать выводы, видимо, время покажет, но это серьёзно подрывает возможности полноценного культурного, научного обмена между нашими странами», — заключил он в комментарии телеканалу RT.