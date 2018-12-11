Американцев пригласили на Новый год в Крым, чтобы развеять ложь США о полуострове

Севастополь, 11 декабря. Гражданам Штатов не надо верить информации американского дипломатического ведомства об опасности посещения Крыма. Об этом во вторник заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он напомнил, что иностранные туристы, в том числе из Штатов, посещали российский полуостров, невзирая на предупреждения и решения разных департаментов.

«Мы будем рады приезду туристов из США на новогодние праздники», — подчеркнул он.

Черняк добавил, что у туристических фирм, которые работают с иностранными путешественниками, уже есть заявки на посещение Крыма с туристической целью на 2019 год, в том числе речь идет об американцах, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что туристы из разных стран едут на российский полуостров, несмотря на запреты.

«Давно все поняли, что все это пропаганда и вранье, и не обращают внимание. Никто не дожидается никаких рекомендаций госдепартамента США», — резюмировал он.

Ранее дипломатическое ведомство США опубликовало сообщение, в котором исключило Россию из государств, поездку в которое американским гражданам советуют «пересмотреть» из-за небезопасности — теперь РФ находится во второй из четырех категорий опасности — «проявлять повышенную осторожность».

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».