«Давайте без лирики»: адвокат Илья Новиков подтвердил, что будет защищать капитана «Бердянска»

Адвокатское объединение Barristers объявило о том, что его партнер Илья Новиков будет защищать украинских моряков по делу об инциденте в Керченском проливе. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный в России адвокат подтвердил эту информацию и сделал ряд уточнений.

«Во-первых, это правда, — сообщил Новиков. — Только это все не во множественном числе. Я защищаю конкретного человека — капитана «Бердянска» Романа Мокряка».

Адвокат подчеркнул, что в настоящий момент говорить о «линии защиты» преждевременно — пока что он даже не успел встретиться со своим подзащитным.

«Рано говорить об этом, — заявил Новиков. — Я сначала должен увидеться с подзащитным. Я только завтра должен к нему попасть».

Корреспондент ФАН спросил у адвоката — что побудило его встать на защиту Мокряка и насколько сам Новиков оценивает нравственные моменты, возникающие в связи с участием в этом деле.

«Давайте без лирики. Я — адвокат, и я защищаю разных людей, — твердо ответил юрист Barristers. — Нравственные моменты есть всегда, но я не готов их обсуждать».

Адвокат отказался обсуждать свое отношение к инциденту в Керченском проливе 25 ноября этого года.

«Давайте обойдемся без этого, — заявил Новиков. — Вы хотите писать новость, а новость в том, что я взялся за защиту. А личное оставим в стороне».

Илья Новиков отметил, что считает перспективы защиты Романа Мокряка «хорошими».

«Иначе бы не взялся за это», — отметил он.

Отметим, Илья Новиков — российский юрист, известен тем, что защищал Надежду Савченко, когда она находилась в заключении в России. Был также известным игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», но, как сообщали СМИ, ушел из проекта из-за дела Савченко. Новиков также входит в реестр украинских адвокатов и имеет право практиковать в украинских судах.

Как известно, инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Береговая охрана ФСБ задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти под Керченским мостом без должного предварительного уведомления. 24 моряка арестованы на два месяца, им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.