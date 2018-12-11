Совфед почтил память Алексеевой минутой молчания

Москва, 11 декабря. Члены Совета Федерации почтили минутой молчания память скончавшейся 8 декабря Людмилы Алексеевой. В этот день в Москве проходит церемония прощания с правозащитницей.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Алексееву можно назвать руководителем правозащитного движения всей России.

«В Москве сегодня проходит прощание с… Человеком, который всю свою жизнь посвятил защите прав, подвергавшимся гонениям, но, благодаря своему мужеству, никогда не поступавшимся принципами», — сказала Матвиенко.

Она обратилась к сенаторам с инициативой почтить память Людмилы Алексеевой минутой молчания.

Напомним, Людмила Алексеева — член СПЧ и глава Московской Хельсинкской группы​​​ — скончалась на 92-м году жизни. Она была одним из самых авторитетных людей в кругах правозащитников. Ее первые выступления в защиту прав человека начались за 10 лет до создания Московской Хельсинкской группы. На протяжении еще десятилетия Алексеева являлась членом комиссии по правам человека. Ее кандидатуру дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира.