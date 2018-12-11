АвтоВАЗ отозвал более 41 тысячи седанов Lada Vesta в России

Москва, 11 декабря. Компания «АвтоВАЗ» отозвала в России более 41 тысячи седанов Lada Vesta из-за несертифицированной комплектации, сообщили во вторник в Росстандарте.

Как уточнили в ведомстве, несертифицированной оказалась комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy.

В сервисный центр необходимо будет предоставить машины, выходившие на рынок с июля 2017 год. На автомобилях бесплатно покрасят диск запасного колеса. Всего под отзыв попали 41 507 машин.

По итогам 11 месяцев 2018 года Lada Vesta стала лидером продаж на российском автомобильном рынке. Ранее в Сети появился рендер интерьера обновленного седана Lada Vesta. Его в Интернете случайно разместили блогеры.