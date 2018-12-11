Сотни людей пришли проститься с правозащитницей Алексеевой в Москве

Москва, 11 декабря. Сотни людей пришли проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся в возрасте 91 года в прошедшую субботу в Москве. Россияне несут цветы в Центральный дом журналистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин простился с Алексеевой.

Правозащитницу похоронят на Троекуровском кладбище в российской столице.

Она написала свыше сотни работ по правам человека. В 1976 году участвовала в формировании Московской Хельсинкской группы, которую позже и возглавила.

В 2002 году была включена в состав Комиссии по правам человека при президенте РФ. В течение последнего года жизни Алексеева была членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.