Лавров поддержал работу Якутии с зарубежными партнерами

Якутск, 11 декабря. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров поддержал работу Якутии с японскими, корейскими и китайскими партнерами. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в социальной сети Instagram.

Николаев и Лавров провели встречу в российской столице во вторник. Одной из тем переговоров стали приоритетные для региона направления международного сотрудничества в русле единого внешнеполитического курса страны.

«Министр иностранных дел Российской Федерации отметил и поддержал работу Республики Саха (Якутия) с японскими, корейскими и китайскими партнерами», — написал Николаев.

Лавров и Николаев также обсудили дальнейшие планы сотрудничества Якутии с российским дипломатическим ведомством по линии организации и проведения международных спортивных игр «Дети Азии».

Николаев подчеркнул, что беседа с Лавровым прошла «очень тепло».