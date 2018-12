Лавров поддержал работу Якутии с зарубежными партнерами

Очень тепло пообщались с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сергей Викторович рассказал, что он в 1970-х годах в составе студенческого стройотряда работал в Якутске и в Мархе, и поинтересовался состоянием объектов. Я ответил, что в те времена строили на совесть, так что здания до сих пор стоят и эксплуатируются:). Министр иностранных дел Российской Федерации отметил и поддержал работу Республики Саха (Якутия) с японскими, корейскими и китайскими партнерами. Обсудили также совместные планы с МИД РФ по организации мероприятий в рамках председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах, вопросы работы с якутянами, проживающими за рубежом. Отдельно проговорили дальнейшие планы сотрудничества Республики Саха (Якутия) с МИД РФ по линии организации и проведения Международных Спортивных Игр “Дети Азии”, которые пройдут в феврале 2019 года в Южно-Сахалинске (I Зимние МСИ “Дети Азии”), в 2020 году в Улан-Баторе (VII МСИ “Дети Азии”), и в 2024 году - в Якутске (VIII МСИ “Дети Азии”). Сергей Лавров выразил поддержку многим нашим предложениям, так что я уверен, что дальнейшая совместная работа республики и МИД в русле укрепления международных связей России будет успешной и плодотворной #МИД #СергейЛавров #Якутия

A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on Dec 10, 2018 at 6:36am PST