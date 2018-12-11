«Генерировать дым без огня»: эксперт оценил опасения Трампа из-за возможного импичмента

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что импичмент «по-настоящему возможен», сообщает CNN, ссылаясь на источники. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Лидер США выразил опасения относительно возможности объявления ему импичмента в разговорах со своими советниками. Отмечается: Трамп считает, что подобное может произойти после перехода Конгресса под контроль демократов.

При этом, как указывает телеканал, потенциальной причиной для импичмента может стать «причастность» Трампа к нарушению правил финансирования избирательных кампаний.

«Реально, но маловероятно»

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что задача Дональда Трампа, как и любого другого главы государства, — сохранить власть и, по возможности, переизбраться на следующий срок. В этой связи импичмент, то есть болезненное преждевременное отлучение от должности, является реальной, пусть и маловероятной угрозой, от которой президент желает максимально себя оградить.

«Опасения импичмента президент Трамп будет обосновывать не личными интересами, но беспокойством за общенациональную дестабилизацию и даже возможностью гражданской войны между «красными» (республиканцами) и «синими» (демократами). Такой сценарий кажется фантастическим, однако и сама победа аутсайдера Трампа была для большинства абсолютной неожиданностью. Импичмент, впрочем, это та процедура, о которой гораздо чаще говорят, особенно в последнее время, чем реально применяют. Процедура импичмента была начата против президента Ричарда Никсона, но он, понимая, что все обстоятельства против него, решил, что правильно будет покинуть пост главы государства по собственному желанию», — пояснил Станислав Бышок.

Эксперт напомнил, что импичменту также подвергался президент Билл Клинтон, но в итоге он был оправдан, что стало большим курьезом, так как в ситуации с Клинтоном всем было очевидно, что он действительно лгал под присягой, а его оправдание было сугубо политическим, а не легальным действием. Для импичмента Трампа необходимо, чтобы сначала за это проголосовала палата представителей, а затем инициатива была поддержана большинством сенаторов.

«В настоящее время нижняя палата контролируется демократами, верхняя же — республиканцами. Демократы вполне могут заявить о начале процедуры импичмента ближе к выборам 2020 года. Республиканцы же в любом случае не проголосуют против «своего» президента, даже если отношение к нему в партийном истеблишменте далеко не самое теплое. Вместе с тем у обеих партий существует кризис лидерства. У демократов не наблюдается вообще никакого более-менее свежего и молодого кандидата, которого они могли бы выставить против Трампа. Республиканская же партия постепенно превращается в «партию Трампа», а его неудача будет автоматически означать резкое снижение котировок республиканцев как таковых», — добавил Станислав Бышок.

Таким образом, заметил эксперт, даже если предположить гипотетический сценарий отстранения действующего президента от власти посредством импичмента, никто не может сказать, кто же в 2020 году пойдет на выборы и кто победит.