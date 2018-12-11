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Крым готов принять на Новый год до 300 тысяч туристов

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Крым готов принять на Новый год до 300 тысяч туристов

Симферополь, 11 декабря. На новогодних праздниках Крым сможет принять до 300 тысяч туристов, это в два раза больше стандартного потока, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, увеличить турпоток по меньшей мере в два раза возможно благодаря легализации отелей в Крыму.

«Не менее 150 тысяч – это хорошо, но есть потенциал увеличить этот поток как минимум вдвое», — подчеркнул Аксенов.

Аксенов обратился к министру курортов и туризма республики Вадиму Волченко с просьбой активнее проводить разъяснительную работу о легализации бизнеса с владельцами миниотелей, чтобы они могли получить статус гостиниц.

Крым готов принять на Новый год до 300 тысяч туристов

Ранее Волченко отметил, что в преддверии 2019 года спрос на новогодний отдых в Крыму увеличился на 30%. По его словам, в январе на полуостров приедут по меньшей мере 150 тысяч путешественников.

По данным министерства курортов и туризма республики, Крым вошел в число трех наиболее популярных туристических направлений на новогодние праздники. Как уточнялось, этому способствовало снижение цены на авиабилеты. Отправиться на отдых в Крым из Москвы сегодня можно за 4922 рубля.

Автор: Василий Котов
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