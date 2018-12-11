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Американский беспилотник-разведчик вошел в воздушное пространство Украины

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Американский беспилотник-разведчик вошел в воздушное пространство Украины

Киев, 11 декабря. Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk американских ВВС вошел в воздушное пространство Украины.

Согласно данным авиаресурса PlaneRadar, летательный аппарат поднялся в воздух с авиабазы «Sigonella» в Италии и пролетел над территориями Греции, Болгарии и Румынии, сообщает «Свободная пресса».

Ранее посольство РФ в США призвало Белый дом «образумить своих подопечных» на Украине и обратить внимание на активную подготовку к боевым действиям, которую ведут Вооруженные силы Украины и правоэкстремистские формирования вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Автор: Ярослава Замысловатова
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