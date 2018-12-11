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Более 230 террористов задержали в России в 2018 году — ФСБ

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Более 230 террористов задержали в России в 2018 году — ФСБ

Москва, 11 декабря. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб задержали в России 236 членов террористических организаций в течение 2018 года. Также в стране была пресечена деятельность 37 террористических ячеек, которые планировали совершить террористические акты на Северном Кавказе. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников. 

По словам Бортникова, террористы планировали организовать теракты в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставрополье.

Также Бортников рассказал, сколько террористов спецслужбы и правоохранители задержали и нейтрализовали за текущий год.

«В ходе контртеррористических операций и отдельных оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 65 боевиков, в том числе 10 главарей бандгрупп, задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников», — сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

По его словам, в этом году значительно уменьшилось число совершенных преступлений террористической направленности, сократилось количество террористических актов.

Автор: Данила Копп
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