Эсминец с вырванным сердцем: военно-морской парк «Патриот» представил уникальные экспонаты

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил на днях, что Кронштадт станет самым большим музеем ВМФ. Это заявление для тех, кто в теме, особой сенсацией не стало, поскольку уже почти два года в Кронштадте ведутся работы по созданию военно-морского парка «Патриот».

Взглянуть на его экспонаты отправился корреспондент Федерального агентства новостей.

Об остекление ходовой рубки эсминца яростно бился ветер, насыщенный солеными брызгами, но внутри рубки было тепло и уютно. Волна от прошедшего мимо буксира докатилась до форштевня боевого корабля — «Беспокойного» чуть качнуло. Закрыв глаза, можно было легко представить, как эсминец величаво входит на рейд какого-нибудь Плимута, а не дремлет в Купеческой гавани Кронштадта…

Позади меня в рубке красовался блок радиостанции с характерной надписью «Сделано в СССР». В принципе, эта фраза легко могла считаться основополагающей характеристикой всего, что меня окружало: оборудования ходовой рубки, баковой спаренной «стотридцатки» эсминца, его пусковых установок противокорабельных ракет, портрета Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова в кают-компании корабля, шеренги батискафов на соседней дамбе и ошвартованного неподалеку ракетного катера «Тамбовский комсомолец». Здесь все было сделано в СССР и дышало памятью о лихих свершениях советского ВМФ второй половины XX века. Эту память тут можно было понюхать, пощупать и даже попробовать на зуб, если с непривычки приложиться челюстью о комингс корабельного люка.

Официально место моего пребывания называлось «зоной боевых кораблей военно-патриотического парка «Патриот» и оно, конечно, впечатляло. Откуда это место взялось и какие уникальные экспонаты там представлены?

Давайте обо всем по порядку.

Корабли и торпеды, батискафы и форты

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Подмосковье широко известен в России и за ее пределами.

На площадках комплекса регулярно проходят выставки современных образцов вооружения, военной и специальной техники Российской Армии и Военно-Морского Флота, военно-научные конференции, различные мероприятия военно-патриотической направленности, которые организует Минобороны России и куда приглашаются руководители оборонно-промышленных предприятий, а также зарубежные делегации. Здесь каждый желающий может лично убедиться в том, что Вооруженные Силы нашей страны имеют все необходимое для ее защиты.

«Патриот» стал привлекательным местом отдыха для многих жителей и гостей столицы. В парке молодежь знакомится с историей Вооруженных Сил России, жизнью, деятельностью и бытом военнослужащих. Однако для проведения крупных массовых мероприятий по военно-морской тематике в парке «Патриот» возможностей не так уж много, что и неудивительно. В конце концов, какой-нибудь фрегат или подлодку доставить в Подмосковье, мягко говоря, затруднительно. Ну, а модели — они и есть модели…

По этой причине в начале 2016 года в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял решение о начале работ по созданию военно-морского парка «Патриот» в городе Кронштадте. В конце концов, где как не в Кронштадте, веками остававшемся основной базой старейшего из российских флотов — Балтийского, и создавать военно-морской «Патриот»?

Согласно предоставленной пресс-службой Западного военного округа информации, «Патриот» в Кронштадте объединит в себе несколько тематических зон.

Например, на Западной дамбе Усть-Рогатки запланировано размещение зоны боевых кораблей, на территории которой сейчас находятся большой ракетный катер проекта 12411 Р-47 «Тамбовский комсомолец» и эскадренный миноносец проекта 956 «Беспокойный». Ожидается, что в будущем к ним добавится одна из дизель-электрических подводных лодок проекта 877.

Здесь же, на Западной дамбе Усть-Рогатки, формируется выставка минно-торпедного и ракетно-артиллерийского вооружения, а также полным ходом ведется работа над созданием уникальной экспозиции глубоководных аппаратов. В последней уже представлены сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, автономный поисковый снаряд АС-5, подводные обитаемые аппараты типа «Риф» и «Лангуст» и т. д. Заметим, что перед экспонированием все аппараты прошли реставрацию.

С целью задействования в экспозиции военно-морского парка будут проведены надлежащие работы на площадях кронштадтского Адмиралтейства, на территории комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости, а также в фортах «Кроншлот» и «Император Александр I».

Помимо этого, предполагается создание многоцелевого научно-просветительского Центра морской истории и подводной археологии в рамках реставрации и музеефикации Петровского дока.

Укол сверхзвукового копья

Проект военно-морского парка выглядит амбициозным и масштабным. Раздумывая, на что взглянуть из списка площадок кронштадтского «Патриота», я выбрал, разумеется, Западную дамбу Усть-Рогатки. Там находилось то, чего не было в столь хорошо мне знакомом подмосковном «Патриоте», — настоящие корабли. Точнее, ракетный катер и эсминец.

Продефилировав мимо выставленных торпед, мин, артустановок и минисубмарин, я добрался до «Тамбовского комсомольца». К моему удивлению, на его корме красовался советский герб, а на кормовом флагштоке развевался военно-морской флаг СССР. Впрочем, эти символы прошлого в данном конкретном случае были вполне к месту. Поясню, почему.

Сейчас мало кто об этом помнит, но в XX веке Советский Союз являлся настоящим законодателем мод в деле создания ракетных катеров. 21 октября 1967 года два советских катера проекта «Комар» открыли новую эру в военно-морской истории, впервые уничтожив ракетами боевой корабль противника — израильский эсминец «Эйлат».

К началу 1980-х на смену 70-тонным «Комарам» пришли вооруженные смертоносными «Москитами» 500-тонные катера проекта 12411, шифр «Молния». Став крупнее, новые советские ракетные катера сохранили при этом высокую скорость хода.

Когда на Балтике одна из «Молний» разогналась до 42 узлов, пытавшийся не отстать от нее разведывательный корабль ФРГ внезапно резко сбросил ход и задымил, зарывшись носом в волну. Командир катера запросил по радио, не нужна ли помощь? На что получил от немцев флегматичный ответ: «Спасибо, нет. Все, что можно, вы уже сделали!»

Что же до «главного калибра» «Молний», сверхзвуковых маловысотных противокорабельных ракет «Москит», то он для своего времени был выше всяких похвал. Вот небольшая историческая зарисовка из второй половины 1980-х.

Почти все было, как в настоящем бою. Под свист турбин по морской глади несся ракетоносец. Комплекс радиоэлектронного подавления развешивал в небе «шапки» пассивных помех. Кипела взбаламученная винтами вода. Системы наведения устойчиво вели мишень — списанный корабль.

Выслушав доклад, командир ракетоносца потянулся к микрофону: «Режим стрельбы — ручной. Начать предстартовую подготовку. Цель №1 — корабельная ударная группа противника. Пеленг стрельбы!.. Дистанция!.. Ввести данные в комплекс ракетного оружия!.. Пуск!»

Командир БЧ-2 на своем пульте сорвал пломбу и, откинув предохранительную крышку, нажал красную кнопку: «Сход первой! Сход второй!..»

В огне и грохоте пороховые ускорители вышвырнули из пусковых контейнеров два «Москита». Затем серебристые сигары отбросили уже не нужные ускорители, развернули оперение и, полыхнув соплами маршевых двигателей, ушли за горизонт. Точнее — умчались, почти мгновенно разогнавшись до двух «махов».

На подлете к цели умная автоматика принялась с дикими перегрузками швырять ракеты влево-вправо, сбивая с толку вражеские РЛС и средства поражения. Потом ракеты нырнули к самой поверхности воды, укрывшись в помехах, рожденных движением волн.

Секунда — и первый «Москит» вонзился точно в силуэт мишени. Огромной кинетической энергии ракеты и без подрыва боевой части вполне хватило бы на то, чтобы прошить цель от борта до борта. Взрыв же 150 килограмм взрывчатки превратил укол сверхзвукового копья в удар чудовищной кувалды, швырнувший мишень набок. Средняя часть списанного корабля исчезла, оставив вместо себя лишь разлетающееся облако металлической шрапнели…

Собственно, вторую ракету можно было и не выпускать, поскольку вероятность попадания в цель одного «Москита» даже в условиях сильного радиопротиводействия не опускалась ниже 0,9. Но руководитель испытаний перед залпом сказал: «Две!» Приказ был выполнен. Поэтому в уже разламывающуюся пополам и тонущую цель врезалась вторая ракета, мгновенно отправившая корабельные останки на дно.

Так выглядела работа «Москитов», которыми были вооружены советские «Молнии». Вот что я вспоминал, глядя на отслуживший 30 лет, а затем отправленный на музейную пенсию ракетный катер «Тамбовский комсомолец».

«Москит» — это единственная в мире ракета, скорость полета которой на малых высотах превышает два «маха» — 2800 км в час! От нее практически невозможно уклониться», — рассказывал главный конструктор нашей ПКР Игорь Селезнев.

Один «Москит» способен нокаутировать эсминец, два рвут крейсер, как ту грелку. «Молнии» проекта 12411 до сих пор сохранились в составе нашего ВМФ. Например, ими частично укомплектовано старейшее и, пожалуй, самое прославленное соединение Черноморского флота — 41-я Севастопольская ордена Нахимова бригада ракетных катеров. В суммарном залпе вымпелов этой бригады, за вычетом других ракет, — больше 30 «Москитов». Что уж говорить — для Черноморской акватории это весьма внушительный аргумент.

Тем не менее, будем честными. Великолепный для начала 1980-х, сейчас «Москит» уже не соответствует современным требованиям. Например, ему явно не хватает дальности. Это побуждает ВМФ России перевооружаться на более дальнобойные и совершенные ПКР «Оникс», «Уран», изделия из номенклатуры ракетного комплекса «Калибр», а также с нетерпением ожидать принятия на вооружение гиперзвуковой ПКР «Циркон».

Тернистый путь «Сарычей»

Спешил я к Купеческой гавани Кронштадта, конечно, не только ради ракетного катера. Настоящей жемчужиной коллекции военно-морского парка является эскадренный миноносец проекта 956 «Беспокойный».

Поставленный на бочки рядом с пирсом эсминец походил на стреноженного рысака. Хищный, стремительный, грациозный силуэт корабля сразу выдавал в нем принадлежность к советской кораблестроительной школе. Как говорится, сейчас так не строят, а если строят, то не так!..

Впрочем, судьба эсминцев проекта 956, к которым принадлежит «Беспокойный», оказалась весьма тернистой. Все началось с того, что у командования ВМФ СССР в начале 1970-х возродился интерес к среднекалиберным артсистемам. Крейсера типа «Свердлов», вооруженные 152-мм орудиями, к этому моменту уже серьезно устарели и были порядком изношены. В то же самое время Флоту понадобились современные корабли с 130-мм артиллерией, которые могли бы поддерживать высадку морского десанта. Дополнительно таким кораблям отводилась роль… «почетных смертников». Занимаясь непрерывным слежением за авианосными группировками, они должны были, в случае начала боевых действий, успеть до своей гибели беглым огнем «стотридцаток» превратить в решето борта и взлетные палубы вражеского авианосца.

Исходя из этих выкладок, в 1971 году Северному ПКБ было выдано задание на проектирование корабля огневой поддержки десанта проекта 956, шифр «Сарыч». Однако в 1972 году в Штатах стартовала постройка многоцелевых эсминцев типа «Спрюэнс». Это заставило командование ВМФ СССР серьезно пересмотреть концепцию «Сарыча».

Вместо постройки аналогичного «Спрюэнсу» универсального эсминца, решено было реализовать «разделение труда». Исходная идея создания корабля огневой поддержки десанта трансформировалась в проекты двух разных кораблей, которые должны были действовать вместе. В эсминце проекта 956, вооруженном двумя 130-мм спаренными артустановками АК-130 со скорострельностью 90 выстрелов в минуту (!) и восьмеркой уже знакомых нам ПКР «Москит», максимально реализовывался ударный потенциал. Большой же противолодочный корабль проекта 1155, шифр «Фрегат», должен был специализироваться на противолодочной обороне.

При этом «Сарыч» и «Фрегат» несколько «проседали» по средствам дальней ПВО. Но это предполагалось компенсировать тем, что новые эсминцы и БПК станут действовать вместе с ракетными крейсерами проектов 1144 и 1164, а также авианесущими крейсерами 1143, у которых возможности дальней ПВО считались вполне достаточными.

По предварительным расчетам, боевая эффективность связки «Сарыч» + «Фрегат» должна была превосходить таковую у пары «Спрюэнсов». Воодушевленные этим советские адмиралы планировали получить от промышленности 50 ударных «Сарычей» и столько же противолодочных «Фрегатов», но реальность оказалась иной.

Одновременное строительство сразу двух больших серий специализированных кораблей дальней морской зоны оказалось делом крайне затратным, а предполагаемая схема их совместного тактического применения — не всегда реализуемой. Эта ситуация усугублялась еще одним обстоятельством.

В отличие от «Фрегатов», оснащенных надежными газотурбинными агрегатами, на «Сарычи» по указанию главкома ВМФ Сергея Горшкова решили ставить котлотурбинные агрегаты с высоконапорными паровыми котлами. При всех ее плюсах, такая главная энергетическая установка оказалась крайне требовательной как к качеству котельной воды, так и к квалификации обслуживающего ГЭУ персонала. Вследствие этого, котлотурбинные агрегаты на новейших эсминцах часто выходили из строя, с завидным постоянством отправляя очередной «Сарыч» на ремонт главной энергетической установки.

С учетом всего вышеописанного, в СССР стали прорабатывать вариант постройки «Сарычей» с газотурбинными агрегатами, одновременно постаравшись все же создать универсальный эсминец на базе «Фрегата». Первое до момента развала СССР осуществить так и не успели, а вот вторая задумка воплотилась в проект 1155.1, по которому удалось заложить два корабля. Правда, достроить смогли лишь один — «Адмирал Чабаненко».

Всего до конца XX века отечественный ВМФ пополнился двенадцатью «Фрегатами», одним кораблем проекта 1155.1 и семнадцатью «Сарычами». Еще четыре «Сарыча» были построены для ВМС КНР.

Капризная ГЭУ в сочетании с тяжелыми реалиями «лихих девяностых» стала настоящим приговором для эсминцев проекта 956. К концу 2018 года в строю ВМФ России осталось лишь три таких корабля. Остальные оказались выведены в резерв, а то и просто утилизированы.

Это выглядит особенно обидно на фоне того, что вся четверка китайских «Сарычей» до сих пор остается в строю. Китайцы всерьез занимаются модернизацией своих «девятьсот пятьдесят шестых», то есть делают то, о чем мечтала, но так и не смогла осуществить Россия…

Душа эсминца «Беспокойный»

Впрочем, вернемся к «Беспокойному». Его судьба оказалась достаточно типичной для «Сарычей», но с не типичным завершением.

Спущенный на воду 9 июня 1990 года и вступивший в состав флота 11 февраля 1992 года «Беспокойный» — пятнадцатый эсминец проекта 956 — первоначально предназначался для ТОФа, затем — для КЧФ, но в итоге пополнил собой корабельный состав Балтфлота. Феноменальные по своим ТТХ 130-мм артустановки в сочетании с убойными «Москитами» превратили «Беспокойный» и его «систершип», флагман ДКБФ эсминец «Настойчивый», в настоящих «королей Балтики».

Этому статусу «Беспокойный» изо всех сил старался соответствовать. В 1994 году эсминец завоевал Приз главкома ВМФ. В том же году корабль обеспечивал визит в Санкт-Петербург английской королевы, за что был награжден грамотой президента России. В 1995 году «Беспокойный» был признан лучшим кораблем в соединении. В 1996-м эсминец с блеском исполнил роль флагманского корабля во время международных учений «Балтопс-96», а затем вновь завоевал Приз главкома ВМФ. В 2001 году «Беспокойный» на учениях «Балтопс-2001» занял первое место в стрельбе по воздушной мишени. Де-факто, эсминец стал главным представительским кораблем Балтфлота. В перерывах между учениями и ремонтами он непрерывно «гастролировал» в Орхусе, Гдыне, Киле, Плимуте, Зебрюгге, Ден-Хелдере, Стокгольме и прочих местах, где требовалось демонстрировать Андреевский флаг.

К началу XXI века столь интенсивная служба и отсутствие капремонта эсминец откровенно «укатали». Весной 2004 года во время очередного выхода в море «Беспокойный» потерял ход и был вынужден вернуться в базу на буксире. Тем не менее, силами исключительно экипажа корабля (!) техническую готовность «Беспокойного» удалось восстановить. Последний выход в море своим ходом эсминец совершил в 2008 году, а затем… Затем «скисла» ГЭУ на эсминце «Настойчивый». Тогда, по приказу командира дивизии надводных кораблей, «Беспокойный», как Данко, «вырвал сердце из груди» — передал свои главные двигатели на флагман.

После этого лишенный хода корабль продолжительное время числился в резерве, а командование флота лелеяло мечты не только о возвращении «Беспокойного» в строй, но и о его модернизации. Что, как мы знаем на примере китайских «Сарычей», было вполне возможно. Однако — не сложилось… Бывшего «короля Балтики» ожидала бесславная утилизация, но тут Судьба кораблю все же улыбнулась.

В сентябре 2016 года «Беспокойный» поставили в док Прибалтийского ССЗ «Янтарь» для конвертации. С эсминца сняли все секретное, взрывоопасное и то, что еще могло пригодиться в качестве ЗИПа для «Настойчивого», а оставшееся после этого оборудование законсервировали. Также были демонтированы валы и винты.

13 мая 2018 года сверкающий свежей краской на бортах и пугающий ржавыми пятнами на надстройках (их так и не успели покрасить) «Беспокойный» торжественно прибуксировали к месту вечной стоянки в Купеческую гавань Кронштадта. Даже лишенный «сердца», валов, винтов и действующего вооружения «король Балтики» не сдавался — выглядел солидно и молодцевато, а на крыльях его мостика сквозь ржавчину явственно проступали три красные звезды — знаки наград, полученных от главкома.

Здесь, в Кронштадте, самый современный из всех кораблей-музеев России превратился в главный экспонат военно-морского парка «Патриот».

«У каждого корабля есть душа… Сейчас душа эсминца «Беспокойный» радуется вместе с нами, потому что его боевой путь будет продолжен, формируя сознание любви к Флоту, понимания тяжкого труда корабельной службы», — так по этому поводу высказался заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков.

27 июля, накануне Дня Военно-Морского Флота, был открыт экскурсионный маршрут по верхней палубе корабля-музея. Одновременно, впервые после многолетнего перерыва, полуденный выстрел, произведенный из салютной пушки эсминца «Беспокойный», вновь возродил эту традицию в Кронштадте.

Так началась новая жизнь «Беспокойного» — музейная. Несмотря на это, случайный прохожий может и не заметить, что перед ним — корабль-музей. Флаг и гюйс «Беспокойного» — на штатных местах, у трапа — вахтенный. Сам эсминец внешне выглядит как с иголочки. Чудеса? Нет, это результат деятельности команды корабля.

По штатам военного времени, экипаж «Беспокойного» должен был насчитывать более 350 человек. На начало декабря 2018 года обслуживанием 6600-тонного корабля занимались всего 18 человек во главе с капитаном третьего ранга Вадимом Галаниным.

У Галанина вся карьера морского офицера оказалась связана с «Беспокойным». Можно сказать, что девиз корабля «Долг. Отечество. Честь» стал жизненным кредо Вадима Евгеньевича. В 2005 году лейтенантом он пришел на эсминец, став командиром группы освещения воздушной обстановки. В 2018-м, будучи уже командиром эсминца, капитан третьего ранга Вадим Галанин и его немногочисленный экипаж делали все возможное и невозможное, чтобы вернуть «Беспокойному» былой лоск: красили, ремонтировали, восстанавливали.

Сейчас в планах — воссоздание ряда помещений корабля в былом виде и их открытие для посещения туристами, оборудование на эсминце учебных классов для кадетов, а также попытка из четырех не действующих электрогенераторов собрать хотя бы один работающий, чтобы сделать корабль независимым от электроснабжения с берега.

Верю — воссоздадут и соберут. Это же ребята с «Беспокойного». У них, как в рассказе Леонида Соболева, один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота, а четверо — батальон. Хотя, конечно, штат музейного экипажа стоило бы увеличить человек до сорока...

Просто приезжайте

...Но стоп машина!

Перечитал я написанное и понял, что пора закругляться. Иначе получится уже не статья, а пухлый путеводитель по судьбам моряков и кораблей нашего Флота. Так что не обижайтесь, а просто приезжайте в Кронштадт, чтобы самостоятельно увидеть море, вдохнуть запах корабельного железа и пройтись по настоящей палубе.

Поверьте, это дорогого стоит.