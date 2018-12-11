Киев, 11 декабря. Советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков попался на сутенерстве. Как выяснил украинский журналист Владимир Бойко, Бирюков является учредителем турфирмы «Куда угодно», которая предоставляла интимные услуги за границей.

По информации Бойко, «Куда угодно» появилась в 2012 году, директором туристической сети стала жена Бирюкова Татьяна. На сайте фирмы размещались контакты и откровенные фотографии моделей, «работающих» в Италии, Франции и Бельгии.

В 2013 году в отношении фирмы было возбуждено уголовное дело, отметил журналист на своей странице в Facebook. Как утверждают следователи, «вакансии» размещал на сайте лично будущий помощник Порошенко. Однако вместо Бирюкова виновным признал себя один из сотрудников фирмы.

После судебного разбирательства турфирма «Куда угодно» прекратила свое существование. В 2014 году имущество Бирюкова было арестовано. Однако на этом, как отмечает в своем посте Бойко, махинации Бирюкова не закончились. Четыре года назад он создал волонтерский фонд «Крылья Феникса» и под видом сбора средств на нужды армии пополнял средства на своей банковской карте.

Ранее Евросоюз признал, что темпы борьбы с коррупцией на Украине существенно снизились. Как пояснил в комментарии Федеральному агентству новостей политолог Юрий Якорь, Украина остается государством, которое пронизано коррупцией «с головы до пят».