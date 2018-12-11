Сирия: РФ за сутки зафиксировала 8 нарушений в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

Москва, 11 декабря. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

Отмечается, что российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали 8 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 4, Алеппо — 7, Идлиб — 1», — следует из сообщения.

В военном ведомстве РФ добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в провинции Дамаск.