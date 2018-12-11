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Володин простился с правозащитницей Алексеевой

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Володин простился с правозащитницей Алексеевой

Москва, 11 декабря. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся в прошедшую субботу на 92-м году жизни. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Госдумы.

Церемония прощания проходит в Центральном доме журналиста в российской столице​​​.

Ранее председатель Госдумы также выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Алексеевой. Он подчеркивал, что правозащитника посвятила свою жизнь служению людям, оказанию помощи тем, кому она была необходима.

«Защита прав человека была для нее главным делом жизни, определяла ее помыслы и поступки», — заявлял Володин.

В субботу, 8 декабря, в российской столице на 92-м году жизни скончалась российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, а также руководитель Московской Хельсинкской группы.

Автор: Андрей Крылов
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