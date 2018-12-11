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В ДНР сообщили о мощных DDoS-атаках на сайт военного ведомства

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В ДНР сообщили о мощных DDoS-атаках на сайт военного ведомства

Донецк, 11 декабря. Сайт управления Народной милиции ДНР подвергся массированным DDoS-атакам после заявления военных о том, что киевские власти готовят масштабное наступление в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, атака осуществлялась с украинских и прибалтийских IP. Сейчас принимаются все меры по восстановлении работы сайта.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, накануне заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о планах Киева совершить наступление в Донбассе 14 декабря.

По данным разведки ДНР, сейчас на юг Донецкой области стянуты более 12 тыс. киевских силовиков, 50 танков и 40 единиц другой военной техники. Более того, перед наступлением украинские военные собираются взорвать хранилища с аммиаком, а ответственность за теракт возложить на ДНР.

Автор: Ярослава Замысловатова
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