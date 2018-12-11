«Опасный знак»: разрыв договора о дружбе с Россией в Госдуме назвали частью «варварского плана» Киева

Менее десяти процентов жителей Украины считают, что разрыв договора о дружбе с Россией будет выгоден их стране.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским телеканалом NewsOne. Зрителей в прямом эфире спросили: «Прекращение действия договора о дружбе между Украиной и Россией сработает на пользу Украины или на пользу России?»

Согласно результатам опроса, 93 процента украинцев считают, что прекращение договора о дружбе с Россией будет выгоднее Москве. Лишь семь процентов респондентов выразили уверенность, что разрыв договора пойдет на пользу Киеву.

Всего во время эфира с экс-главой МИД Украины Константином Грищенко в опросе приняли участие более 10 тысяч человек.

Накануне украинский президент Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Российской Федерацией. Газета Верховной рады опубликовала текст законопроекта, он вступит в силу 12 декабря.

Член комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов, комментируя Федеральному агентству новостей итоги опроса на Украине, заметил, что неудивительно, что большинство граждан Украины заявили о невыгодности документа. По мнению парламентария, было очевидно с самого начала, что подобный законопроект лишь нанесет ущерб самой Украине, однако власти страны не думают о последствиях своих действий и потому регулярно проводят провокации в адрес России. Сам разрыв договора депутат называет частью «варварского плана Украины».

«Договор о дружбе — это документ, который показывает, что страна чего-то добилась, в частности, хороших отношений с другим государством. Если этот договор разрывается, то это сигнал того, что страна перестала чего-то добиваться, либо государство идет по пути вынужденных, априори невыгодных для себя мер. Естественно, учитывая систему взаимообмена с Украиной, безусловно, можно сказать, что от разрыва документа пострадают украинцы», — разъяснил депутат.

Несмотря на неоднозначные решения властей на Украине, Милонов подчеркнул, что Москва не будет отвечать на разрыв договора, уподобляясь Киеву.

«Данное решение властей в Киеве ударит по обычным людям. Обычно такие же действия провоцируют ответные шаги, хотя мы благосклонно относимся к Украине, поскольку понимаем, что руководство страны принимает неадекватные меры, которые лишь вредят. Реакцию на подобные заявления можно не предпринимать», — заявил он.

Абсолютное большинство украинцев осознают опасность ликвидации документа, поскольку вполне вероятно, что официальный Киев задумал вооруженную провокацию, заметил Милонов.