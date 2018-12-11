«Опасный знак»: разрыв договора о дружбе с Россией в Госдуме назвали частью «варварского плана» Киева
Менее десяти процентов жителей Украины считают, что разрыв договора о дружбе с Россией будет выгоден их стране.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским телеканалом NewsOne. Зрителей в прямом эфире спросили: «Прекращение действия договора о дружбе между Украиной и Россией сработает на пользу Украины или на пользу России?»
Согласно результатам опроса, 93 процента украинцев считают, что прекращение договора о дружбе с Россией будет выгоднее Москве. Лишь семь процентов респондентов выразили уверенность, что разрыв договора пойдет на пользу Киеву.
Всего во время эфира с экс-главой МИД Украины Константином Грищенко в опросе приняли участие более 10 тысяч человек.
Накануне украинский президент Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Российской Федерацией. Газета Верховной рады опубликовала текст законопроекта, он вступит в силу 12 декабря.
Член комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов, комментируя Федеральному агентству новостей итоги опроса на Украине, заметил, что неудивительно, что большинство граждан Украины заявили о невыгодности документа. По мнению парламентария, было очевидно с самого начала, что подобный законопроект лишь нанесет ущерб самой Украине, однако власти страны не думают о последствиях своих действий и потому регулярно проводят провокации в адрес России. Сам разрыв договора депутат называет частью «варварского плана Украины».
«Договор о дружбе — это документ, который показывает, что страна чего-то добилась, в частности, хороших отношений с другим государством. Если этот договор разрывается, то это сигнал того, что страна перестала чего-то добиваться, либо государство идет по пути вынужденных, априори невыгодных для себя мер. Естественно, учитывая систему взаимообмена с Украиной, безусловно, можно сказать, что от разрыва документа пострадают украинцы», — разъяснил депутат.
Несмотря на неоднозначные решения властей на Украине, Милонов подчеркнул, что Москва не будет отвечать на разрыв договора, уподобляясь Киеву.
«Данное решение властей в Киеве ударит по обычным людям. Обычно такие же действия провоцируют ответные шаги, хотя мы благосклонно относимся к Украине, поскольку понимаем, что руководство страны принимает неадекватные меры, которые лишь вредят. Реакцию на подобные заявления можно не предпринимать», — заявил он.
Абсолютное большинство украинцев осознают опасность ликвидации документа, поскольку вполне вероятно, что официальный Киев задумал вооруженную провокацию, заметил Милонов.
«Это очень опасный знак, поскольку есть разведданные об усилении украинских группировок на границе с ДНР на Мариупольском направлении. Здесь нужно особенно внимательно следить, чтобы это не стало частью какого-то варварского провокационного плана Украины», — резюмировал собеседник ФАН.