Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

СМИ сообщили о переговорах по продаже Альфа-банка

50
0 Оставить комментарий

СМИ сообщили о переговорах по продаже Альфа-банка

Москва, 11 декабря. ВТБ и итальянский банк UniCredit могли заключить сделку по покупке Альфа-банка. Соответствующие переговоры провели с представителями кредитных организаций владельцы Альфа-банка, передает Financial Times со ссылкой на источники.

Сумму сделки издание оценило в 7-8 миллиардов долларов. При этом, как пишет FT, переговоры ни к чему не привели: с UniCredit они завершились больше года назад, с ВТБ — несколько месяцев назад.

В Альфа-банке информацию о переговорах опровергли. Представитель организации подчеркнул, что в настоящее время продажа банка выглядит нереалистичной.

«Мы получаем 13–14% прибыли от рентабельности капитала и не хотим ничего продавать», — отметил он.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.