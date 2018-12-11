СМИ сообщили о переговорах по продаже Альфа-банка

Москва, 11 декабря. ВТБ и итальянский банк UniCredit могли заключить сделку по покупке Альфа-банка. Соответствующие переговоры провели с представителями кредитных организаций владельцы Альфа-банка, передает Financial Times со ссылкой на источники.

Сумму сделки издание оценило в 7-8 миллиардов долларов. При этом, как пишет FT, переговоры ни к чему не привели: с UniCredit они завершились больше года назад, с ВТБ — несколько месяцев назад.

В Альфа-банке информацию о переговорах опровергли. Представитель организации подчеркнул, что в настоящее время продажа банка выглядит нереалистичной.