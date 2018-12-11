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Названы самые дешевые для путешествий в новогодние каникулы города России

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Названы самые дешевые для путешествий в новогодние каникулы города России

Москва, 11 декабря. Эксперты составили рейтинг российских городов, в которых можно недорого отдохнуть в новогодние каникулы.

Рейтинг подготовлен по данным анализа броней гостиниц и квартир с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Отмечается, что в список не были включены курортные города России.

Эксперты нашли города, в которых стоимость проживания в отелях составит не более двух тысяч рублей в сутки, сообщил Tvil.ru. В пятерку российских городов, где можно недорого провести новогодние каникулы, попали Пермь, Каменск-Уральский в Свердловской области, башкирский Белорецк, Смоленск и Рязань. 

Автор: Данила Копп
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