Футбольный клуб из Татарстана предложил Бузовой белоснежный КамАЗ с бантом

Казань, 11 декабря. Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов записал видеобращение к певице и телеведущей Ольге Бузовой, в котором пообещал подарить девушке белоснежный грузовик, если она станет спонсором команды.

На кадрах видеозаписи руководитель отдела маркетинга команды Артем Раскольников отмечает, что «КАМАЗ» – клуб с большой историей, «развитой инфраструктурой и внушительной армией болельщиков».

По его мнению, вместе с Бузовой ФК может добиться больших успехов, «стать одним из грандов российского футбола».

«Наше предложение является заманчивым. Если вы согласитесь, то станете обладателем вот этого белоснежного грузовика КамАЗ, – подчеркнул он, указав на стоящий рядом с ним автомобиль.

Белый КамАЗ-5490, предназначенный для Бузовой, для съемок обернули синим бантом. Сама телеведущая пока не ответила на предложение команды.