Не ему давать оценку: в Совфеде отреагировали на слова Помпео об отправке Ту-160 в Венесуэлу

Москва, 11 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, который назвал отправку Россией ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу «пустой тратой государственных денег».

Он порекомендовал Помпео вспомнить, на что тратятся деньги американцев. Кроме того, Джабаров заявил, что американский госсекретарь не имеет права давать какие-то советы и оценки на этот счет.

«Пусть лучше вспомнит, на что тратятся деньги американских налогоплательщиков: на все «цветные революции» в Северной Африке, на Ближнем Востоке, на поддержку различных группировок, в том числе террористического порядка, я имею в виду, в Сирии», — подчеркнул он.

Джабаров также отметил, что некорректно главе Госдепа такой державы оценивать работу правительства другой страны, передает RT.

Ранее глава дипломатического ведомства США Майк Помпео назвал отправку российских ракетоносцев Ту-160 в Каракас «пустой тратой государственных средств».

Накануне стало известно, что два ракетоносца Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 Воздушно-космических сил Российской Федерации совершили перелет с аэродромов России в международную воздушную гавань «Майкетия».

Ранее посол России в Каракасе Владимир Заемский заявил, что военно-техническое взаимодействие между двумя государствами в течение последних лет развивается плодотворно.