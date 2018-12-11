Люди просили о новом Майдане: кандидат в президенты Украины пообещал укротить «разгул силовиков»

Бывший министр обороны Украины, лидер непарламентской партии «Гражданская позиция» полковник запаса Анатолий Гриценко в третий раз пытается занять кресло президента Украины. После двух неудачных кампаний в 2010 и 2014 годах «настоящий полковник» намерен объединить демократическую оппозицию вокруг своей кандидатуры.

Первым ему на помощь пришел лидер гражданского движения «Хвиля» Виктор Чумак. Еще недавно депутат Рады, который раскручивал себя в образе «борца с коррупцией» и «народного защитника», сам заявлял о президентских амбициях — но передумал.

«Мы приняли решение объединить усилия гражданского движения «Хвиля» и «Гражданской позиции». Объявляя о намерении баллотироваться в президенты, я говорил, что готов поддержать кандидата с более высоким рейтингом. Такое решение принято мной и нашей командой», — сообщил Чумак на пресс-конференции в «Интерфаксе», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Чумак обеспечивает Гриценко не только своей личной, но и поддержкой всего движения «Хвиля». На пресс-конференции Гриценко участники этой организации заняли половину зала «Интерфакса», а после делали совместные фото и селфи с кандидатом в президенты.

При этом Гриценко заявил, что Чумак не только будет руководить его предвыборным штабом, но и поддержит «Гражданскую позицию» на парламентских и местных выборах. По мнению кандидата, с такой поддержкой он имеет все шансы пройти во второй тур президентской гонки.

«Во втором туре у нас нет конкурентов — это вам скажут все социологи», — заявил он.

По данным социологической группы «Рейтинг» и Центра Разумкова на начало ноября 2018 года, уровень поддержки Гриценко составляет 6,2% — при том, что у действующего президента Украины Петра Порошенко рейтинг составляет 6,3%, у подавшегося в политику украинского шоумена Владимира Зеленского — 7,6%, экс-премьера Юлии Тимошенко — 12,7%. Гриценко находится на четвертой позиции рейтинга и считает, что изменить ситуацию ему поможет объединение всех демократических кандидатов.

«Мы приглашаем всех неравнодушных и честных людей — Святослава Вакарчука, Андрея Садового, Романа Бессмертного, Николая Катеринчука, Николая Томенко — образовать единую платформу и совместно побеждать на выборах», — объявил Гриценко на пресс-конференции.

Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный пока не согласился на призыв полковника, а мэр Львова Андрей Садовый, объединение с которым обеспечило бы Гриценко выход во второй тур, уже неоднократно заявлял, что готов к объединению только на парламентских выборах — а «президент может быть только один».

Распри среди кандидатов демократического блока рискуют выбить Гриценко из президентской гонки, в результате чего во второй тур пройдут такие политики, как Тимошенко и Порошенко.

Что касается нынешнего президента Петра Порошенко, то у Гриценко к нему «накопилось немало вопросов».

«Через три дня после Евромайдана у меня разрывался телефон — люди просили о новом Майдане, они поняли, что к власти пришли бандиты. Я просил их подождать немного — но вы сами видите, к чему привела эта власть», — заявил кандидат.

Он также поделился своими планами на случай победы на выборах: во-первых, он хочет закрепить на Украине возможность объявлять импичмент президенту.

«Чтобы понимали, что может быть за золотые унитазы в кабинете», — заявил полковник.

Гриценко намерен полностью сменить политическую элиту: снять главу министерства иностранных дел, СБУ и защитить права человека на Украине.

«Мы сейчас видим разгул силовиков, которые рулят экономикой, устраивают бандитские драки, как это было 28 ноября, против нас и против других. Они вместо того, чтобы быстро расследовать резонансные убийства, обеспечить безопасность наших арсеналов и складов, следят за мной и другими. Я лишу влияния силовиков на экономику, они будут заниматься тем, чем им положено по закону. Также они должны быть переориентированы на защиту страны и народа от врага, а не власти от Майдана», — обещает кандидат в президенты.

По поводу Майдана он заявил — в сравнении с тем, что творится сейчас в Париже, украинский Евромайдан «был примером того, как стоит защищать свои ценности».

«Пожелаем мудрости и терпения народу и правительству Франции. Наши майданы были другими. У нас не разбивали, не грабили, в отличие от Франции», — объявил Гриценко.

Услышав вопрос корреспондента Федерального агентства новостей по поводу украинских граждан, которые были замечены в Париже на акции «желтых жилетов», политик растерялся. Сначала сбежал из зала в кабинет, хлопнув дверью, а после, дождавшись, когда журналисты уйдут, попытался незаметно прошмыгнуть к машине. Корреспонденту ФАН все же удалось задать свой вопрос.

«Я не могу прокомментировать то, что украинцы были на майдане в Париже, я их там не видел», — быстро ответил Гриценко и нырнул в свиту из гражданских активистов «Хвили».

В экспертной среде Украины в успех Гриценко на выборах не верят. Его рейтинг неоднократно называли «рейтингом разочарования» (в других кандидатах), а команду откровенно называли «слабой». Чтобы поднять рейтинг, полковнику необходима влиятельная помощь. В то время как сам он неоднократно заявлял, что находится в контакте и с США и с Западом, рассчитывать на помощь западных сил было бы для него недальновидным: учитывая раскол среди западных политиков, коллективный Запад не будет сейчас ставить на одного конкретного кандидата на выборах в политически и экономически нестабильной стране.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.