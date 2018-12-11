Украина усилит информационную пропаганду в ЕС

Киев, 11 декабря. Украина намерена усилить информационную пропаганду в Евросоюзе. Об этом заявили украинские эксперты в ходе презентации результатов доклада центра «Новая Европа» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Киеве состоялась презентация аналитического доклада центра «Новая Европа» о деятельности России за рубежом. Западные и украинские эксперты обсудили рычаги давления на Россию и возможности противостояния ей в европейском медиаполе. Представитель украинской стороны в трехсторонней группе на переговорах в Минске Евгений Марчук упрекнул украинских журналистов в том, что они проиграли Кремлю информационную войну.

«Россия начала реформировать медийную сферу в 2013 году. Она увеличила финансирование СМИ, Russia Today, например, которые работали для западных зрителей. Тогда же россияне начали модернизировать и реформировать армию и спецслужбы», — сказал Марчук.

Он отметил, что данные меры не вызвали удивления на Украине, однако, по словам Марчука, остались без ответа.

«Почему никто не забил тревоги? Почему все специалисты, занимающиеся разведкой, не сделали ничего? Где были наши журналисты?» — возмутился Марчук.

Об обеспокоенности «информационным влиянием России в ЕС» заявили все спикеры, приглашенные на презентацию. Дипломат Петр Бешта заявил, что Украина должна активнее работать в информационном пространстве Евросоюза, проводить встречи с представителями европейских стран в ОБСЕ, чтобы показать «иную точку зрения» на события, происходящие в Донбассе.

Он добавил, что Украина будет использовать французские наработки по выявлению «лживой информации» в информационной среде, в том числе в социальной сети Facebook.

Российские СМИ регулярно подвергаются давлению и прессингу в западных странах, а также на Украине. Так, в конце прошлого года, США заявили, что ряд российских СМИ являются «иноагентами» и закрыли журналистам доступ в Конгресс. В частности, аккредитация была отозвана у телеканала Russia Today.

При этом на Украине гонениям подвергаются не только российские СМИ, но и украинские. Киев преследует журналистов, которые не разделяют официальную позицию власти. В настоящее время в якобы имевшей место государственной измене пытаются обвинить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему грозит 15 лет лишения свободы.