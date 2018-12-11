Турция создает новую базу в Черном море после инцидента в Керченском проливе

Анкара, 11 декабря. Турецкие власти приступили к формированию новой военно-морской базы на восточном побережье Черного моря. Об этом пишет газета Milliyet.

По данным издания, новый военный объект будет расположен в районе населенного пункта Сюрмене, что в 40 километрах Трабзона. Планируется, что на военной базе нести службу будут 400 солдат, а также работать около 200 гражданских служащих.

Анкара пошла на такую меру, пишет газета, после сообщений в СМИ о планах Вашингтона отправить в акваторию Черного моря свои военные корабли после инцидента в Азове.

На данном этапе Турция располагает 8 военно-морскими базами в четырех морских акваториях.

Напомним, в конце ноября этого года три военных корабля ВМСУ нарушили российскую государственную границу, вторглись в территориальные воды России, опасно маневрировали и игнорировали законные требования Пограничной службы ФСБ РФ остановиться. В результате нарушители были задержаны.