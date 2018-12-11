Время проявить независимость от США: Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время очередного телефонного разговора вновь обсудили инцидент в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Кремля. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отмечается, что оба лидера выразили крайнюю заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в регионе.

«Продолжено обсуждение обстановки, сложившейся в результате нарушения украинскими кораблями 25 ноября сего года государственной границы Российской Федерации. Выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории», — говорится в сообщении.

Стороны, помимо всего прочего, обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике, в частности формирование конституционного комитета страны. Были затронуты также вопросы стратегической безопасности из-за планов Соединенных Штатов выйти из ДРСМД. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Время проявить независимость от США

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин в комментарии ФАН отметил, что ситуация, которая в настоящий момент разворачивается на территории Украины, в частности военное положение, крайне беспокоит власти Германии. Меркель нужна стабильность в Европе.

«Неслучайно они обсуждали не только украинскую провокацию в Азовском море, но Договор о РСМД, разрыв которого прямо угрожает безопасности стран не только Европейского союза, но и всей Европы. Если Соединенные Штаты выйдут из договора, они смогут спокойно разместить на территории своих «партнеров», а по сути, сателлитов, ракеты, ранее запрещенные договором. Понятно, что это угроза не только для нас, но и для Европы, потому что Россия в случае прямого военного столкновения будет бить по носителям, которые находятся в странах Европы. Сегодня для Меркель наступило время проявить независимость от самоубийственной политики США», — пояснил Владимир Головашин.

Эксперт отметил: учитывая, что звонок состоялся по инициативе Ангелы Меркель, возможно, она хотела выслушать мнение Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине, поведением США и чрезвычайным положением во Франции. Ситуация в Париже не может не касаться других членов Европейского союза.