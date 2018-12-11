РФ не поддастся на провокации: в Совфеде предостерегли британского адмирала от заявлений о третьей мировой

Экс-командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст рассказал, что обострение напряженности в мире и сложности в отношениях с Россией похожи на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.

Как заявил офицер в интервью изданию Daily Star, наибольшую опасность представляет сложившаяся между Киевом и Москвой обстановка, поскольку РФ то и дело обвиняют в подготовке к вторжению на Украину, а украинский президент Петр Порошенко просит помощи у стран НАТО.

«Именно это привело к Первой мировой войне. Хотя толчком к ней послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, однако тогда велась политика балансирования на грани войны. Это же не нападение на НАТО. И действительно ли мы хотим отправлять туда войска и ввязываться в горячую войну с Россией из-за Украины? Это очень хороший вопрос. Если мы этого не сделаем, то тогда мы позволим уничтожить Украину», — сказал Уэст.

Кроме того, он добавил, что видит скорое начало полномасштабной войны на Украине, если Россия начнет использовать «свои войска в Донбассе», но, по его словам, НАТО не рискнет вмешиваться в этот конфликт.

В Совете Федерации предостерегли экс-командующего ВМС Великобритании от столь громких и неоднозначных высказываний. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что подобное высказывание — не что иное, как очередная провокация, на которую России не стоит реагировать.

Москва, по словам сенатора, не будет ввязываться в вооруженный конфликт с соседним братским украинским народом.

«Пусть господин Уэст спокойно отдыхает на пенсии и не беспокоится. Россия никогда не начнет войну с Украиной, потому что наши народы всегда были и остаются братскими, несмотря ни на что. Порошенко приходит и уходит, поэтому не нужно обращать внимания на провокации со стороны Киева. Россия и Украина останутся, и потом отношения между ними смогут наладиться рано или поздно», — разъяснил Джабаров.

На опасение британского офицера о том, что Североатлантический альянс может ввести свои суда в воды Черного моря, сенатор усомнился в том, что какая-либо западная страна захочет рисковать своим контингентом.