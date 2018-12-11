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В Госдепе США Алексееву назвали одной из величайших правозащитников мира

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В Госдепе США Алексееву назвали одной из величайших правозащитников мира

Вашингтон, 11 декабря. Государственный департамент Соединенных Штатов соболезнует в связи со смертью известной правозащитницы Людмилы Алексеевой. В США ее назвали одной из величайших правозащитников мира.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино отметил, что Алексеева до последнего отстаивала достоинство человека, вдохновляла и учила многие поколения гражданских активистов в России. По его мнению, вся жизнь правозащитницы была «борьбой за права человека».

«Сегодня, в международный день прав человека, мы с глубокой скорбью отмечаем новость о кончине в России одного из величайших правозащитников мира, Людмилы Михайловны Алексеевой», — говорится в заявлении Палладино.

Представитель Госдепа подчеркнул, что смерть Алексеевой стала большой потерей для всех, кто отстаивает «дело свободы по всему миру». Он добавил, что правозащитница внесла весомый вклад в дело свободы и мира во всем мире, сообщил «Царьград». 

Известная правозащитница скончалась в субботу, 8 декабря. Прощание с ней пройдет в Центральном доме журналиста во вторник, 11 декабря, напомнил «АиФ». 

Автор: Данила Копп
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