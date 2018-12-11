ВСУ все перемолотят: в Совфеде рассказали о попытках Вашингтона натравить Киев на Донбасс

Посольство России в США призвало Вашингтон образумить Киев. Отечественное дипломатическое ведомство также потребовало признать тот факт, что ВСУ обучают американские инструкторы.

«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных. Их агрессивные намерения не только бесперспективны, но и противоречат заявлениям самой администрации о приверженности урегулированию конфликта на востоке Украины политико-дипломатическими средствами», — подчеркивается в сообщении.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей обвинил Вашингтон в попытках натравить Киев на республики Донбасса.

«Я не думаю, что он к нам прислушается. Вашингтон не просто обучает ВСУ, он требует, чтобы наступление началось. США поставили эту задачу, и в рамках общей парадигмы развития им крайне важно втянуть Россию в реальный военный конфликт, а не только в мифический, в котором нас обвиняют», — говорит российский парламентарий.

Собеседник ФАН напомнил, что, согласно докладам разведки ДНР, Киев перебросил к границам республик 12 батарей систем РСЗО БМ-21, а также шесть батарей РСЗО «Смерч».

«Не надо быть военным человеком, чтобы понимать, что идет колоссальная организационная подготовка. Она требует и времени, и ресурса, и усилий. Наличие 12 батарей реактивных систем… Они там все перемолотят и обеспечат достаточно комфортное наступление. При этом мы понимаем, что там дислоцируется не только две бригады, помимо них подготовлены резервы», — продолжает сенатор.

Киев уже в ближайшее время может развернуть наступательную операцию, предостерегает член верхней палаты парламента.

«И в ДНР, и в ЛНР к этому готовы. Они понимают, что данное событие для них неприемлемо. Если это произойдет, гибель людей будет неизбежна. Разве можно сравнить ополчение с его вооружениями и техникой с действующими Вооруженными силами Украины?» — задается вопросом Франц Клинцевич.

Он напомнил: российская сторона неоднократно говорила о том, что ВСУ обучают американские инструкторы.

«Американцам нужен конфликт, маленькая европейская война, в которую может быть втянута Россия. В данном случае бездействовать нам нельзя. Сложилась крайне тяжелая ситуация, и она выгодна всем, кроме республик Донбасса и Российской Федерации. [Президенту Украины Петру] Порошенко нужно решить проблему, связанную с военным положением. Месяца явно недостаточно для столь серьезных вещей», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ 14 декабря готовят масштабное наступление на мариупольском направлении в Донбассе, у линии соприкосновения сосредоточена крупная группировка вооруженных сил и тяжелой техники.