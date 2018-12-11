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Роскачество проверит бензин на Ставрополье

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Роскачество проверит бензин на Ставрополье

Москва, 11 декабря. Роскачество проверит качество бензина в Ставропольском крае, соответствующий пилотный проект был запущен в регионе, передает Минпромторг РФ.

Как уточняется, совместный проект Минпромторга и Росстандарта будет реализовываться в 2019 году. Планируется, что впоследствии аналогичные проекты будут проводиться по всей стране. В рамках проекта на Ставрополье проверят топливо на 100 заправках АЗС. При этом бензин будут исследовать как на заправках региональных сетей, так и на частных.

Эксперты определят, соответствует ли бензин 30 критериям качества и безопасности, в том числе проверят топливо на наличие примесей. Это позволит обнаружить фальсификаты. Кроме того, специалисты проверят, располагают ли АЗС необходимой информацией о топливе.

Ранее глава Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин рассказал Федеральному агентству новостей, как избежать повышения цена на бензин в России.

Автор: Василий Котов
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