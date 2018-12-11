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В Раде назвали две причины нежелания украинцев выходить на митинги против власти

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В Раде назвали две причины нежелания украинцев выходить на митинги против власти

Киев, 11 декабря. Депутат украинской Рады Оксана Продан в прямом эфире телевизионного канала NewsOne заявила, что граждане потеряли веру в возможность каких-то изменений в стране, и поэтому не выходят на протесты против действующих властей.

Она обратила внимание на то, что в руках жителей Украины в настоящее время находится очень много оружия, которое может быть использовано в любой момент против простых прохожих.

«Я считаю, что на Украине нет демонстраций, выходов активного количества людей, поскольку люди, во-первых, потеряли веру, а также люди понимают, что в стране очень много оружия, и они аккуратно и осторожно относятся к выходам на улицу, понимая, что это оружие может быть использовано против них», — назвала она две причины нежелания украинцев выходить на протесты.

Помимо этого, политик считает, что большинство активного населения Украины уже переехало в другие государства.

В Раде назвали две причины нежелания украинцев выходить на митинги против власти

Продан также указала, что продолжает защищать упрощенную систему налогообложения, однако на одном из этапов дискуссии по данному вопросу ей заявили о том, что желающие изменений люди должны «выходить на улицы».

«Я ответила, что все люди, которые выходили в 2010, 2013 и 2014 годах — они в огромном количестве выехали в другие страны», — подытожила она.

Отношения Российской Федерации и Украины резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году, возвращения Крыма в состав России и начала военных действий в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Российская сторона называет обвинения голословными и бездоказательными.

Крым стал частью России после проведенного в регионе в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав РФ.

Автор: Андрей Крылов
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