Киев, 11 декабря. Депутат украинской Рады Оксана Продан в прямом эфире телевизионного канала NewsOne заявила, что граждане потеряли веру в возможность каких-то изменений в стране, и поэтому не выходят на протесты против действующих властей.

Она обратила внимание на то, что в руках жителей Украины в настоящее время находится очень много оружия, которое может быть использовано в любой момент против простых прохожих.

«Я считаю, что на Украине нет демонстраций, выходов активного количества людей, поскольку люди, во-первых, потеряли веру, а также люди понимают, что в стране очень много оружия, и они аккуратно и осторожно относятся к выходам на улицу, понимая, что это оружие может быть использовано против них», — назвала она две причины нежелания украинцев выходить на протесты.

Помимо этого, политик считает, что большинство активного населения Украины уже переехало в другие государства.

Продан также указала, что продолжает защищать упрощенную систему налогообложения, однако на одном из этапов дискуссии по данному вопросу ей заявили о том, что желающие изменений люди должны «выходить на улицы».

«Я ответила, что все люди, которые выходили в 2010, 2013 и 2014 годах — они в огромном количестве выехали в другие страны», — подытожила она.

Отношения Российской Федерации и Украины резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году, возвращения Крыма в состав России и начала военных действий в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Российская сторона называет обвинения голословными и бездоказательными.

Крым стал частью России после проведенного в регионе в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав РФ.