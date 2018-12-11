Опрос показал, как украинцы относятся к разрыву договора о дружбе с Россией

Киев, 11 декабря. Менее десяти процентов украинцев считают, что разрыв договора о дружбе с Россией будет выгоден их стране.

Украинский телеканал NewsOne провел опрос зрителей в прямом эфире. Зрителям во время программы задали вопрос: «Прекращение действия договора о дружбе между Украиной и Россией сработает на пользу Украины или на пользу России?».

Согласно результатам опроса, 93 процента украинцев считают, что прекращение договора о дружбе с Россией будет выгоднее Москве. Лишь семь процентов опрошенных выразили уверенность, что разрыв договора пойдет на пользу Киеву.

В опросе приняли участие более 10 тысяч человек.

Накануне украинский президент Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Во вторник газета Верховной Рады опубликовала закон, он вступит в силу в среду, 12 декабря.