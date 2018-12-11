Шойгу не позволит США диктовать свои условия: российские Ту-160 перебросили в Венесуэлу

Российская Федерация направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160. Два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 ВКС РФ совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.

На некоторых участках пути Ту-160 сопроводили истребители ВВС Норвегии F-16. В российском министерстве обороны заметили, что перелет летательных аппаратов проходил в полном соответствии с международным правом.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что сотрудничество между двумя государствами растет, особенно в области обороны, поскольку в Венесуэле понимают, что Россия производит высококачественную технику.

«Прежде всего, следует охарактеризовать перелет нашей военной техники — она находится в прекрасном состоянии. Специалисты, которые ее обслуживают и эксплуатируют, наши летчики, в состоянии выполнить любые боевые задачи. То теплое взаимодействие, которое сегодня мы наблюдаем со стороны Венесуэлы и России, говорит о том, что не только сам перелет, но и предстоящие совместные учения характеризуют стремления двух стран к сотрудничеству, в том числе и в военно-технической сфере», — разъяснил эксперт.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя переброску российских самолетов в Венесуэлу, написал в своем Twitter, что это «разбазаривание правительствами РФ и Венесуэлы государственных средств».

Собеседник ФАН объяснил, что Вашингтон и не мог иначе отреагировать, поскольку американские власти понимают: Россия в лице Минобороны, возглавляемого Сергеем Шойгу, дает отпор США и вносит серьезные коррективы в их планы по навязыванию своей позиции.

«Латиноамериканский континент нуждается во взаимодействии в военной сфере с РФ. Это естественно, поскольку они видят в лице России надежного партнера. Конечно же, не остается без внимания со стороны руководства США то, что российские летчики могут запросто оказаться на латиноамериканском континенте. Американцы чувствовали природную закономерность, что раз они находятся за океаном, то могут диктовать Европе свои условия, однако Россия, в частности министерство обороны, показывает, что это не так», — заявил Кошкин.

Политолог отметил, что «взаимодействие между Москвой и Каракасом происходит в формате международного права, стремление Венесуэлы к сотрудничеству активно поддерживается российским Минобороны переброской военной техники».