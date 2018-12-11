В США сообщили о пятерых погибших военных после столкновения самолетов над Японией

Вашингтон, 11 декабря. В Военно-морских силах США сообщили, что пятеро из семи военнослужащих, пострадавших в результате инцидента с двумя американскими военными самолетами над японским побережьем, погибли. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на военный источник.

По информации издания, на данном этапе поисково-спасательная миссия в районе чрезвычайного происшествия окончена.

Напомним, ранее стало известно, что вылетевшие с американской базы «Ивакуни» истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 американских ВМС столкнулись над японским побережьем. Позже сообщалось, что двое из семи пострадавших в результате крушения обнаружены.