Киев опубликовал договор о прекращении дружбы с Россией

Киев, 11 декабря. В газете украинской Рады «Голос Украины» опубликован закон о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Закон вступит в силу в среду, 12 декабря.

«Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению», — говорится в тексте.

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ в понедельник.

В Москве выразили сомнение, что решение Киева принесет пользу украинскому народу.

Отношения между Киевом и Москвой усугубились в 2014 году после прихода на Украине нового руководства. Киевские власти завили о «европейской интеграции» как приоритетеном направлении внешней политики. В то же время Киев стал обвинять Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. Москва все обвинения категорически отрицает и неоднократно заявляла, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела все кризисы.