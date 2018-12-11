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Британский адмирал обнаружил предпосылки новой мировой войны

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Британский адмирал обнаружил предпосылки новой мировой войны

Москва, 11 декабря. В Великобритании разглядели предпосылки новой мировой войны. Их в эскалации отношений с Россией обнаружил адмирал, бывший командующий Королевскими ВМС Алан Уэст.

По его словам, обострившаяся ситуация между Россией и Украиной может привести к размещению в Черном море кораблей НАТО. Как отметил адмирал, аналогичная ситуация — «политика балансирования на грани войны» — предшествовала началу Первой мировой.

«Именно это привело к Первой мировой войне», — заявил Уэст в интервью изданию Daily Star, пояснив, что убийство эрцгерцога Франца Фердинанда стало лишь толчком к войне мирового масштаба.

Британский адмирал обнаружил предпосылки новой мировой войны

Адмирал предположил, что полномасштабная война между Киевом и Москвой якобы может начаться на Украине из-за Донбасса. Однако НАТО, по мнению Уэста, ввязываться в конфронтацию не станет.

Военный призвал альянс задуматься над вопросом, стоит ли странам НАТО ввязываться в «горячую войну с Россией из-за Украины». Он добавил, что во избежание боевых действий Запад должен усилить давление на Москву. В частности, Уэст предложил по всему миру заморозить активы российских бизнесменов.

Британский адмирал обнаружил предпосылки новой мировой войны

На прошлой неделе стало известно, что британские спецслужбы собираются усилить давление на шестерых российских предпринимателей.

Киев начал военную кампанию в Донбассе в 2014 году после того, как Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине. При этом украинские власти начали бездоказательно обвинять Москву в якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела страны. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис в стране.

В очередной раз отношения между Киевом и Москвой обострились после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу РФ в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, выполняя попутно опасные маневры. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали. Москва считает инцидент спланированной провокацией со стороны Киева.

Автор: Василий Котов
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