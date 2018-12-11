Британский адмирал обнаружил предпосылки новой мировой войны

Москва, 11 декабря. В Великобритании разглядели предпосылки новой мировой войны. Их в эскалации отношений с Россией обнаружил адмирал, бывший командующий Королевскими ВМС Алан Уэст.

По его словам, обострившаяся ситуация между Россией и Украиной может привести к размещению в Черном море кораблей НАТО. Как отметил адмирал, аналогичная ситуация — «политика балансирования на грани войны» — предшествовала началу Первой мировой.

«Именно это привело к Первой мировой войне», — заявил Уэст в интервью изданию Daily Star, пояснив, что убийство эрцгерцога Франца Фердинанда стало лишь толчком к войне мирового масштаба.

Адмирал предположил, что полномасштабная война между Киевом и Москвой якобы может начаться на Украине из-за Донбасса. Однако НАТО, по мнению Уэста, ввязываться в конфронтацию не станет.

Военный призвал альянс задуматься над вопросом, стоит ли странам НАТО ввязываться в «горячую войну с Россией из-за Украины». Он добавил, что во избежание боевых действий Запад должен усилить давление на Москву. В частности, Уэст предложил по всему миру заморозить активы российских бизнесменов.

На прошлой неделе стало известно, что британские спецслужбы собираются усилить давление на шестерых российских предпринимателей.

Киев начал военную кампанию в Донбассе в 2014 году после того, как Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине. При этом украинские власти начали бездоказательно обвинять Москву в якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела страны. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис в стране.

В очередной раз отношения между Киевом и Москвой обострились после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу РФ в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, выполняя попутно опасные маневры. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали. Москва считает инцидент спланированной провокацией со стороны Киева.