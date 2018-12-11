Протест будет расти: эксперт прокомментировал введение во Франции чрезвычайного положения

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране чрезвычайного экономического и социального положения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Французский лидер принял такое решение в связи с протестами «желтых жилетов». Он осудил насилие, которое было проявлено в ходе манифестаций. Этим преступлениям нет оправданий, отметил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что «все видели игры оппортунистов, которые пытались воспользоваться искренним гневом».

«Мы видели политиков, чьи проекты заключаются в том, чтобы пошатнуть республику и устроить анархию», — заявил президент Франции.

Кроме того, он отметил, что многие французские граждане могут разделить гнев и негодование, но в действительно они возникли не из-за налогов, а по глобальным причинам.

«Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия», — отметил Макрон.

«Косметические» меры

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что все меры, предложенные вчера Макроном во время выступления перед французами, носят косметический характер. И уж точно полностью не удовлетворяют требований протестующих.

«Например, Макрон предложил предприятиям выплатить бонусы по итогам года своим работникам, но это ведь частный сектор, как президент может заставить частный сектор платить? Вот чтобы набор этих вкрадчивых деклараций не был пустым, Макрон добавил в него «чрезвычайное положение». Выглядит смешно, так как, по сути, это чрезвычайное положение объявили протестующие, выйдя на протест», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, именно чрезвычайное положение в экономике и социальной сфере заставило французов выйти на улицы. Набор требований «желтых жилетов» из 25 пунктов, по сути, для Макрона невыполним.