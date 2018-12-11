Донбасс: ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ЛНР
Луганск, 11 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки трижды обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства ЛНР.
По имеющимся данным, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Славяносербск, Донецкий и Калиново.
Отмечается, что ВСУ вели огонь из минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, пулеметов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года объявили о начале военной кампании против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.
Ситуацию в Донбассе пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев регулярно нарушает договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.