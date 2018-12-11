Тенденции петербургского рынка труда: минималка растет, безработица сокращается. ФАН-ТВ

Если верить статистике, в Петербурге минимальная зарплата уже в этом году превысила прожиточный минимум, который составил 12 тысяч рублей. В службу занятости обратились более 113 тысяч человек, больше половины из них были трудоустроены. Специалисты подвели итоги 2018 года по рынку труда и занятости населения.

В среднем порядка 256 вакансий приходится на одного работника. В комитете по труду и занятости населения отметили, что в рамках реализации новых проектов ежегодное обучение смогут проходить не менее 1787 человек. Из бюджета Петербурга уже выделены средства в размере 20 миллионов рублей на обучение молодых мам. Кроме того, идет активное трудоустройство молодежи. В этом году свыше 12 тысяч несовершеннолетних было устроено на временную работу в свободное от учебы время. Реализуется и множество проектов по трудоустройству и трудовой адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Что касается средней номинальной заработной платы, то в этом году на одного работника она составила около 57 тысяч рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Петр Тищенко отметил, что минимальная зарплата на будущий год уже определена.

«Минималка определена — 18 тысяч. С 1 января будущего года каждый работодатель, который подает в налоговую службу сведения о том, что он платит своим работникам меньшую сумму, автоматически попадает под прицел инспекции по труду»,— рассказал Петр Тищенко, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербург.

Петр Тищенко отметил, что 31 декабря истекает пятилетней срок переходного периода, в ходе которого каждая организация должна провести спецоценку рабочих мест. На сайтах официальных организаций должны появиться ее результаты. А те компании, которые сведения не предоставят, должны будут заплатить штраф в размере 5-10 тысяч для физического лица и 80 тысяч рублей для организации.

В комитете по трудоустройству также отметили, что сейчас, по статистике, в Петербурге работодатели сотрудников чаще нанимают, чем увольняют, стараясь удержать кадры в компании. Самыми востребованными профессиями стали инженеры, конструкторы, технологи и работники из сферы IT. У последних, к слову, оказалась и самая высокая зарплата по городу — более 100 тысяч рублей в месяц.

Уровень безработицы в Санкт-Петербурге снизился относительно прошлого года.

«По поводу прогноза по безработице — за последние 3 года число официально работающих немного сокращается: изначально было примерно 3 миллиона 150 тысяч человек, сейчас — около 3 миллионов 80 тысяч. Срок поиска работы в нашем городе в последние годы сокращается, и сейчас он составляет примерно 3,5 месяца»,— отметил Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Внимание уделяется и трудовой миграции. С целью ограничения притока неквалифицированной иностранной рабочей силы в Таджикистане были организованы центры по осуществлению организованного набора иностранных работников. В эти центры обратились более 11 тысяч иностранных граждан.