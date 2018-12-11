Подводная лодка ТОФ уничтожила корабли «противника» в Японском море

Владивосток, 11 декабря. Подводная лодка Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море успешно поразила условные цели, применив торпедное оружие. Об этом сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ТОФ Николай Воскресенский.

По его словам, согласно сценарию, противолодочные корабли «Усть-Илимск» и «Советская Гавань» имитировали силы условного противника и вели поиск подводной лодки.

«Дизельная подлодка своевременно обнаружила отряд, скрытно приблизилась к противолодочным кораблям на оптимальную для атаки дистанцию и выполнила стрельбу двумя практическими торпедами», — уточнил Воскресенский.

Учения Тихоокеанского флота в Японском море состоялись в рамках плановой боеподготовки Приморской флотилии. По окончании маневров подлодка ТОФ скрытно покинула район и вернулась к выполнению поставленных задач.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что учебный год в войсках РФ завершится стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2019». Они пройдут в сентябре следующего года.