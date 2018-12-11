Вашингтон, 11 декабря. Президент США Дональд Трамп всерьез опасается импичмента, этот вопрос он обсуждает со своими помощниками, передает во вторник CNN.

По данным телеканала, такие опасения у Трампа возникли в связи с тем, что, согласно результатам промежуточных выборов, в 2019 году Палата представителей Конгресса будет контролироваться демократами.

По словам источника, американский президент считает, что демократы по-настоящему могут запустить процедуру импичмента. Как ранее пояснил CNN член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер, процедура может быть запущена в том случае, если удастся доказать, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн по его распоряжению заплатил двум женщинам в обмен на молчание об интимных связях с Трампом.

В то же время в Белом доме уверены, что импичмент Трапа возможен только в том случае, если с его стороны будут выявлены нарушения правил финансирования избирательных кампаний. При этом в администрации американского президента уверены, что так называемое «российское дело» не приведет к смещению Трампа с должности.

После президентских выборов 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп, американская сторона выдвинула голословные обвинения в адрес России, заявив о якобы имевших место попытках вмешательства Москвы в кампанию. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что доказательства таких заявлений так и не были предоставлены. Москва считает так называемое «российское дело» результатом внутренних распрей США.