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Экономика

Стало известно, во сколько обойдутся «умные» счетчики на газ в домах РФ

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Стало известно, во сколько обойдутся «умные» счетчики на газ в домах РФ

Москва, 11 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Козак в начале декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электрической энергии поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе изучить вопрос введения «умных счетчиков» на газ.

Согласно предварительным подсчетам, купить «умный счетчик» жители многоквартирных домов смогут будущей весной, а другие потребители — к лету 2020 года, пишет «КоммерсантЪ».

Впрочем, в настоящее время непонятно, кто будет оплачивать установку — граждане, власти или энергетики. Сегодня известны только предварительные расходы на нововведение. Ожидается, что новшество обойдется в 130 млрд рублей.

Источники газеты добавили, что проработка вопроса находится на начальном этапе, а хотя вопрос подняли сами энергетики. В итоге в ноябре 2017 года вариант энергетического ведомства прошел первое чтение в Государственной думе. Главным посылом проекта является непременная установка таких приборов учета.

Автор: Андрей Крылов
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