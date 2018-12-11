Гай Ричи пригласил россиянина на кинопробы из-за ролика в Instagram

Екатеринбург, 11 декабря. Безработный актер из Екатеринбурга Леон Янин получил приглашение на кинопробы в ленте известного британского режиссера Гая Ричи после того, как ради забавы отправил британскому актеру Джейсону Стэтхэму в Instagram ролик с приседаниями.

Как рассказал Янин в интервью StarHit, он отправил звезде «Перевозчика» ролик, на котором запечатлено, как он приседает с автомобильной шиной за спиной, и предложил актеру повторить упражнение. Житель Екатеринбурга рассказал, что отправил видео в директ.

«Ни на что не надеялся. Думаю, что они там посмеялись, Стэтхэм ответил через пару дней, что передал эстафету Ричи», — сообщил он, добавив, что после этого отправил видео британскому режиссеру, а через какое-то время получил звонок от менеджера Гая Ричи.

Россиянин также отметил, что по сценарию им нужен «плохой русский парень». Кинопробы пройдут весной 2019 года в Европе.