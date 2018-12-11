Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение | 11 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. В телевизионном обращении к нации французский президент осудил акции протеста «желтых жилетов», заявив, что проявленному насилию не может быть оправданий. Однако он согласился пойти на встречу части их требований. Так минимальная зарплата во Франции будет повышена на 100 евро с 2019 года. Макрон также заверил, что «сверхурочные часы не будут облагаться налогом». Работающие граждане страны получат в конце года не облагаемую налогом премию. По предварительным подсчетам, на все эти меры может уйти порядка 8-10 миллиардов евро.

Состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры накануне вечером. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Лидеры двух стран успели обсудить ряд важнейших вопросов мировой повестки. Затронули ситуацию в Сирии, отметив приоритетность задач по продвижению межсирийского диалога и формированию конституционного комитета. Также обменялись мнениями в связи с намерениями администрации Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обсудили вопрос транзита газа через Украину после 2019 года и выразили заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории.

Путин одобрил идею о переносе столицы ДВФО во Владивосток Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил инициативу о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин согласился с соответствующим предложением врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко. С идеей о переносе столицы ДВФО из Хабаровска во Владивосток врио губернатора края выступил вскоре после своего назначения. Кожемяко подчеркнул, что этот город фактически уже давно является торгово-экономической столицей региона.