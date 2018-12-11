«Верблюжий патруль» появился в полиции Абу-Даби

Абу-Даби, 11 декабря. Сотрудники правоохранительных органов столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили о формировании специальных патрулей на верблюдах. Об этом сообщает издание Gulf News.

Abu Dhabi Police launches its very own Camel Patrol https://t.co/sJT7GBzAEE pic.twitter.com/mxegzVVG9q — Gulf News (@gulf_news) December 10, 2018

По имеющимся данным, главнокомандующий полицией Абу-Даби Мухаммед аль-Румейси сообщил, что кроме обеспечения безопасности данная мера направлена на сохранение эмиратских традиций, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что полицейские прошли обучение по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по пресечению преступлений и общению с гражданами, передает «МИР24».

Так, патрули на верблюдах можно будет встретить не только в пустыне, но и на городских улицах.