Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

«Верблюжий патруль» появился в полиции Абу-Даби

47
0 Оставить комментарий

«Верблюжий патруль» появился в полиции Абу-Даби

Абу-Даби, 11 декабря. Сотрудники правоохранительных органов столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили о формировании специальных патрулей на верблюдах. Об этом сообщает издание Gulf News.

По имеющимся данным, главнокомандующий полицией Абу-Даби Мухаммед аль-Румейси сообщил, что кроме обеспечения безопасности данная мера направлена на сохранение эмиратских традиций, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что полицейские прошли обучение по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по пресечению преступлений и общению с гражданами, передает «МИР24».

Так, патрули на верблюдах можно будет встретить не только в пустыне, но и на городских улицах.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.