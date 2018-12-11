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Мост с самым длинным пролетом построили в Китае

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Мост с самым длинным пролетом построили в Китае

Пекин, 11 декабря. Китайские инженеры построили железнодорожный мост с самым длинным пролетом в мире. Сооружение располагается в юго-западной провинции Юньнань.

Мост соединяет китайский город Куньмин с городом Янгон, который расположен в Мьянме. Как сообщает «Царьград», для сооружения моста потребовалось 46 тысяч тонн стали, а также 800 тысяч болтов и 992 опоры.

Расстояние между соседними опорами моста составляет 490 метров, длина сооружения —1024 метра, а ширина — 25 метров. Отметим, что мост является частью железнодорожной магистрали. Совместить железнодорожную станцию с мостом инженеры решили из-за особенностей местного рельефа.

Напомним, что другой китайский мост Даньян-Куньшань, соединяющий Нанкин и Шанхай, входит в Книгу рекордов Гиннесса, как самый протяженный в мире. Его длина составляет 164,8 метров, сообщает «Мир-24».

Автор: Денис Коробейников
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