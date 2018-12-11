Названы регионы РФ с самым большим числом должников по ЖКХ

Москва, 11 декабря. Больше всего российских семей, которые испытывают сложности с оплатой услуг ЖКХ, проживают в Ставропольском крае. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что в указанном регионе о больших проблемах с дефицитом денежных средств для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8% респондентов. На второй строчке списка должников оказалась Кабардино-Балкария — 28,5% жителей, тройку замкнули Чувашская республика и Тыва — по 25%.

Согласно информации статистического ведомства, наименьшую проблему с оплатой услуг ЖКХ высказали жители Приморья, Ивановской, Липецкой, Тверской областей, а также Севастополя и Камчатки. В данных регионах РФ доля семей, для которых оплата коммунальных услуг вызывает сложности, составляет менее 1%, сообщает «Российская газета».

В Росстате уточнили, что наибольшие проблемы с оплатой имеют многодетные или новоиспеченные семьи.

Ранее сообщалось, что самая высокая пенсия в России выплачивается на Чукотке. Средний размер пенсионных выплат в этом регионе на 1 июня текущего года составил 25 173 рубля.